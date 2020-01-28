    28 января 2020, 16:41

    Звезды фигурного катания заступились за молодых спортсменок

    Анастасия Кременчугская

    Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф после победы сборной России на чемпионате Европы в Граце заявил, что наши фигуристки приходят в спорт слишком рано, поэтому могут быстро остаться не у дел. Известные фигуристы поделились с «Вечерней Москвой» своим мнением.
    Звезды фигурного катания заступились за молодых спортсменок

    Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию, рассказала, что карьера у всех складывается по-своему. Все дело не в возрасте, а в спортсмене и тренере. Бывает, что приводят детей 3-4 лет и они начинают учиться катанию.

    Татьяна Навка, двукратная олимпийская чемпионка мира, считает, что подобные заявления — обида тех, кто проиграл русским фигуристам. А если бы возрастные ограничения были бы в каком-либо виде спорта, об этом бы сообщили.

    Алексей Ягудин, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира, заявил, что определенный возраст для фигурного катания — это абсурд, а Европа просто обижается, что проиграла. По его словам, кто-то становится чемпионом в 15 лет, кто-то после 20 — все индивидуально. Он также отметил триумфальное выступление наших девочек, которые были на две головы выше остальных участниц.