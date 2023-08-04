Спорт 04 августа 2023, 15:12 Звезды фигурного катания проведут авторские тренировки в парке «Зарядье» Звезды фигурного катания проведут тренировки на Московском урбанфоруме в парке «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В парке «Зарядье» с 5 по 20 августа пройдут тренировки со звездами фигурного катания. Среди них Алина Загитова, Александра Трусова и Камила Валиева. Мероприятия пройдут в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Проведение такого формата мероприятий со звездными спортсменками уже стало хорошей традицией Московского урбанфорума. К примеру, в прошлом году более 500 человек пришли в Манеж на занятия с Камилой Валиевой, весь амфитеатр, рассчитанный на 450 мест, был заполнен поклонниками фигуристки», — подчеркнул он.

Реклама

Кроме них, мастер-класс покажет и чемпион мира по скалолазанию Станислав Кокорин. Именно он и откроет спортивный марафон 5 августа. После него тренировку проведет Валиева — 6 августа. Загитова выступит 13 августа, а Трусова ― 20 августа.

Вход на все тренировки будет свободный.

Ранее в «Лужниках» анонсировали ночные дискотеки с шоу роботов в рамках МУФ.