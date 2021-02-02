Звездный бразилец из «Зенита» по-русски попросился домой
Бразилец Малком из «Зенита» попросился домой на русском языке. Сейчас команда находится на зимних сборах в Дубае. Пресс-служба сине-бело-голубых предположила, что он хочет в Санкт-Петербург, и опубликовала в Twitter пост с забавной подписью.
Малком не уточнил, куда он просится — в Бразилию или в Северную столицу. Один из подписчиков в комментариях спросил у легионера и авторов поста, не соскучился ли он по футболу.
Иностранный спортсмен стал игроком «Зенита» в августе 2019 года. Его трансфер стоил 40 миллионов евро. В стан петербургского клуба он перешел из «Барселоны».