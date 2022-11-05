Звезда НБА Ирвинг лишился контракта с Nike на 11 миллионов долларов в год | 360°

Спорт 05 ноября 2022, 23:22 Звезда НБА Ирвинг лишился контракта с Nike на 11 миллионов долларов в год Баскетболист Кайри Ирвинг лишился контракта с Nike на 11 миллионов долларов в год YouTube

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Компания Nike отказалась от услуг баскетболиста Кайри Ирвинга. Защитник клуба НБА «Бруклин» лишился рекламного контракта из-за антисемитских публикаций в соцсетях, сообщил телеканал ESPN.

«Мы в Nike уверены, что в мире не должно быть места для ненависти. Мы осуждаем антисемитизм в любом его проявлении», — пояснили в корпорации.

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Ирвингу платили за рекламу порядка 11 миллионов долларов в год. Nike также перестанет выпускать кроссовки, носящие его имя. Линейка обуви Kyrie была одной из самых прибыльных для компании.

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Спортсмен попал в немилость после публикации ссылки на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку». Руководство «Бруклина» отстранило его от чемпионата НБА на пять встреч. В итоге Ирвинга фактически заставили принести извинения.

Летом Nike вслед за другими зарубежными компаниями заявила о своем уходе с российского рынка. Однако это решение возмутило потребителей. «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск против Nike.