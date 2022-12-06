06 декабря 2022, 12:51
Звезда мирового футбола ударил болельщика ногой после матча ЧМ-2022
Экс-форвард «Барселоны» Это’О ударил ногой фаната после матча на ЧМ-2022 в Катаре
Бывший футболист сборной Камеруна, испанской «Барселоны» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’О после матча чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре ударил болельщика с камерой. Видео появилось в социальных сетях.
Конфликт произошел после матча между сборными Бразилии и Южной Кореи, в котором бразильцы победили со счетом 4:1.
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На кадрах видно, что Это’О пытался покинуть территорию стадиона «947» в Дохе, но его остановили многочисленные поклонники, попросившие сделать фотографию. Некоторым болельщикам он не отказал, однако затем между Это’О и одним из фанатов с камерой началась перепалка.
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Футболист бросился на оппонента и сильно ударил ногой. Мужчина рухнул на асфальт, а Самюэль спешно покинул место происшествия.
В составе «Барселоны» Это’О трижды выиграл чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов. Вместе со сборной Камеруна он завоевал две золотые медали Кубка Африканских наций и выиграл Олимпийские игры.
С декабря 2021 года Это’О занимает пост президента Федерации футбола Камеруна.
Футбол
Чемпионат мира по футболу - 2022
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