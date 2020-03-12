Планируется, что встреча хоккейных команд пройдет 12 марта. Однако попасть на нее смогут лишь те, кто уже купил билеты, так как новые нельзя приобрести.

Матч предварительно собрал более пяти тысяч зрителей. Руководство КХЛ обратилось в мэрию Москвы, чтобы принять решение по предстоящей игре.

Ранее стало известно, что из-за карантина примерно две тысячи зрителей не попадут на мероприятие.