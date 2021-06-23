Зрителей с температурой выше 37,5 не допустят на стадионы Олимпиады в Токио

Зрители с температурой выше 37,5 не будут допущены на олимпийские объекты в Токио, заявила глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Будет проводиться проверка температуры тела с помощью термографа или бесконтактного термометра. Если она составляет 37,5 градуса или выше, в проходе будет отказано», — отметила Хасимото, чьи слова привел ТАСС.

Также во время Олимпийских игр в Токио будет запрещена продажа алкоголя на спортивных объектах. Зрителям также не разрешат проносить крепкие напитки с собой. По словам Хасимото, японская пивоваренная компания Asahi, которая является одним из спонсоров Игр, выразила согласие с этим решением.

Власти Японии не исключили, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей при введении режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Сейчас режим усиленных мер против распространения коронавируса действует в семи префектурах Японии, включая столицу. Премьер-министр страны Есихидэ Суга подчеркнул, что приоритет по мере развития ситуации будет отдаваться безопасности.