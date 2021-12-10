Встреча московского ЦСКА с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу пройдет без зрителей. Из-за морозов окончательное решение о проведении игры примут в день матча.

Закрытые трибуны в пресс-службе ЦСКА объяснили техническими работами на стадионе. Специалисты исправляют недостатки, которые были обнаружены по результатам встречи с «Зенитом».

«В связи с этим матч против „Арсенала“ пройдет без зрителей», — подчеркнули в клубе.

Из-за неблагоприятных погодных условий поднимался вопрос о переносе игры на резервную дату. Решение о проведении встречи делегат примет 11 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд.

В конце матча ЦСКА — «Зенит» 28 ноября фанаты московской команды использовали пиротехнику. Полицейские задержали более 400 человек, что вызвало недовольство среди болельщиков. Фанатскую трибуну ЦСКА 9 декабря закрыли еще на одну игру.