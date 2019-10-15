Зрителей не пустили на первый за 29 лет футбольный матч между КНДР и Южной Кореей

Футбольная сборная Северной Кореи сыграла на домашнем стадионе с соперниками из Южной Кореи. Матч проходил в рамках отбора на Чемпионат мира — 2022, но без трансляции и болельщиков на трибунах. Встреча спортсменов закончилась со счетом 0:0.

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Команды КНДР и Южной Кореи вышли на поле 15 октября на стадионе имени Ким Ир Сена, пишет РИА «Новости». Изначально на матче должны были присутствовать только фанаты из Северной Кореи, но болельщики второй команды начали жаловаться на несправедливую ситуацию.

Тогда власти КНДР решили никого не пускать на стадион, поэтому на протяжении встречи трибуны на 50 тысяч человек были пустыми. На матче не было не только любителей футбола, но и иностранных журналистов.

Как заявили в Азиатской конфедерации футбола (AFC), северокорейская сторона закрыла вход на стадион неожиданно и без каких-либо договоренностей. Еще за день до начала игры КНДР озвучивала, что в общей сложности на игру должны прийти порядка 40 тысяч человек.

Последний раз футболисты этих стран играли на северокорейской территории в октябре 1990 года. Игроков Северной Кореи и Южной приветствовали плакатами «Объединение родины!» Матч сборных тогда закончился со счетом 2:1 в пользу футболистов КНДР.