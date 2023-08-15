Спорт 15 августа 2023, 16:49 Зрителей на матче «Пари НН» против «Ахмата» угостили медом

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Нижегородские пасечники организовали флешмоб, угостив медом болельщиков на матче «Пари НН» против «Ахмата». Таким образом пчеловоды решили поддержать любимую команду. Об этом написало издание pravda-nn.ru со ссылкой на гендиректора футбольного клуба Давида Мелик-Гусейнова.

За все время игры пчеловоды несколько раз оказывались в объективе камер журналистов телеканала «Матч ТВ» и даже выходили в прямой эфир.

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Оценил их поступок и Мелик-Гусейнов. Он поблагодарил болельщиков за креатив, отметив, что «Пари НН» приходят поддержать целыми коллективами, отделами и даже компаниями.