15 августа 2023, 16:49
Зрителей на матче «Пари НН» против «Ахмата» угостили медом
Нижегородские пасечники организовали флешмоб, угостив медом болельщиков на матче «Пари НН» против «Ахмата». Таким образом пчеловоды решили поддержать любимую команду. Об этом написало издание pravda-nn.ru со ссылкой на гендиректора футбольного клуба Давида Мелик-Гусейнова.
За все время игры пчеловоды несколько раз оказывались в объективе камер журналистов телеканала «Матч ТВ» и даже выходили в прямой эфир.
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Оценил их поступок и Мелик-Гусейнов. Он поблагодарил болельщиков за креатив, отметив, что «Пари НН» приходят поддержать целыми коллективами, отделами и даже компаниями.
Флешмобы
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