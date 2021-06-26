Зритель с плакатом устроил аварию на велогонке «Тур де Франс»

Массовая авария произошла за 45 километров до финиша на первом этапе велогонки «Тур де Франс». Немецкий спортсмен Тони Мартин, представляющий команду Jumbo-Visma, ударился о картонную табличку одного из зрителей и потерял равновесие. Об этом сообщило издание Futbol En Vivo.

Момент происшествия попал на видео, которое разошлось по социальным сетям. Вслед за немецким велосипедистом на землю упали не менее 30 спортсменов. Гонку не смог продолжить участник команды DSM Яша Сюттерлин. Ранения получили двое колумбийских спортсменов Мигель Анхель Лопес и Ригоберто Уран. Как сообщил «Царьград», первым финишировал представитель команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Велогонка протяженностью 3383 километра завершится 18 июля.