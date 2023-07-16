Эксклюзив 16 июля 2023, 16:59 Золотой кубок «360» за самый быстрый круг на Moscow Raceway получила Светлана Горбунова Победителем «GT Cup. Гран-При „360“» на Moscow Raceway стал пилот Константин Здоровый Телеканал «360»

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На автодроме Moscow Raceway в Волоколамском городском округе состоялась главная гонка лета — «GT Cup. Гран-При Телеканала „360“». Фанаты автомобильного спорта увидели все — скорость, эмоции, драйв и суперкары. А победители соревнований получили заслуженные призы.

Соревнования по кольцевым гонкам проходят на самых лучших трассах страны, и в эти выходные центром притяжения автоспорта стал Moscow Raceway. За право называться лучшим сразились десятки пилотов, но в звании победителей ушли не все.

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В программе значились две массовые гонки, а также заезды на лучшее время круга. Участвовали автомобили одной марки, поэтому условия у всех были одинаковыми — распределение мест на финише определяли мастерство техников и самих спортсменов на трассе.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

По словам пилота Игоря Горина, управлять машиной на мокрой дороге очень сложно, потому что автомобиль «плывет», особенно в дальнем участке трассы.

«Главное ехать аккуратно, без контактов», — отметил он.

К мокрому асфальту готовыми оказались все пилоты. Гладкую резину заменили на шины с протектором — и на трассу. За этим наблюдали фанаты, которые также посетили экскурсию в паддоках и на стартовой линии.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Победителем соревнований стал пилот Константин Здоровый. А вот самый быстрый круг показала Светлана Горбунова — «360» вручил ей специальный приз — золотой кубок.

Чемпионат по кольцевым гонкам состоит из пяти этапов. Все пилоты выступали на автомобилях Porsche.