Золото взяли российские гимнасты в командном многоборье на Олимпиаде в Токио

Финал командного многоборья по спортивной гимнастике на Олимпиаде оказался удачным для российских гимнастов. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали золото, рассказал сайт News.ru.

В квалификации россияне показали третий результат, с которым и прошли в финальный тур. Первое место спортсменам помогли взять набранные очки: гимнасты заработали 262,500 балла. Пока это 11-я медаль российской сборной в Токио.