  • Золото российской фигуристки по ошибке вручили американке. Видео

    03 ноября 2019, 17:19

    Андрей Иванов

    Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари во время вручения медалей победительницам Гран-при по фигурному катанию все перепутал. Он отдал золото россиянки Алены Косторной бронзовой призерке соревнований из США Мэрайе Белл. Видеозапись награждения опубликовал Первый канал.

    Белл не растерялась, сразу сняла с себя медаль и отдала ее россиянке. Момент, который вызвал смех у всех призеров, на четвертой минуте видео.

    Российская фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции

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    Золотая медалистка юниорского Гран-при прошлого сезона Косторная победила в короткой и произвольной программах. В общейсумме она получила от судей 236,00 балла. В произвольной программе фигуристка чисто прыгнула два тройных акселя.

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила от судей 216,06 балла и взяла серебро. Белл выиграла бронзу. Ее общая оценка — 212,89 балла. В парном катании победителями Гран-при Франции стали российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

    Второе место также за россиянами — Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. В мужских соревнованиях победил двукратный чемпион мира Нэтан Чен из США. На втором месте фигурист из России Александр Самарин