Золото российской фигуристки по ошибке вручили американке. Видео

Белл не растерялась, сразу сняла с себя медаль и отдала ее россиянке. Момент, который вызвал смех у всех призеров, на четвертой минуте видео.

Российская фигуристка Косторная выиграла этап Гран-при во Франции Подробнее

Золотая медалистка юниорского Гран-при прошлого сезона Косторная победила в короткой и произвольной программах. В общейсумме она получила от судей 236,00 балла. В произвольной программе фигуристка чисто прыгнула два тройных акселя.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила от судей 216,06 балла и взяла серебро. Белл выиграла бронзу. Ее общая оценка — 212,89 балла. В парном катании победителями Гран-при Франции стали российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Второе место также за россиянами — Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. В мужских соревнованиях победил двукратный чемпион мира Нэтан Чен из США. На втором месте фигурист из России Александр Самарин