Знаменитости прокомментировали создание Суперлиги

Лучшие футболисты мира объединились и создали Суперлигу, которая должна стать дополнительным средством заработка для них. Некоторые знаменитости раскритиковали это начинание. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Актер Михаил Боярский отметил, что спорт все больше превращается в бизнес.

«Футбол — это спортивный дух, энтузиазм. Суперлига основана на других принципах. К сожалению, это деньги, которые в конце концов превратят спорт в рулетку, игорный дом», — считает он.

Солист Мариинского театра Василий Герелло согласился с ним. По его мнению, «кроме спорта, тут много бизнеса».