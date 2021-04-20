Знаменитости прокомментировали создание Суперлиги
Лучшие футболисты мира объединились и создали Суперлигу, которая должна стать дополнительным средством заработка для них. Некоторые знаменитости раскритиковали это начинание. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Актер Михаил Боярский отметил, что спорт все больше превращается в бизнес.
«Футбол — это спортивный дух, энтузиазм. Суперлига основана на других принципах. К сожалению, это деньги, которые в конце концов превратят спорт в рулетку, игорный дом», — считает он.
Солист Мариинского театра Василий Герелло согласился с ним. По его мнению, «кроме спорта, тут много бизнеса».