Спорт 23 июня 2023, 18:23 Златан Ибрагимович использовал в соцсетях цитату из «пацанских» пабликов Футболист Златан Ибрагимович подписал фото с бойцом UFC Чимаевым цитатой про волка РИА «Новости»

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Шведский футболист Златан Ибрагимович опубликовал фото с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым и подписал снимок цитатой про волка из «пацанских» пабликов. Экс-игрок «Милана» выложил пост на своей странице в Instagram*.

Ибрагимовича и Чимаева сфотографировали в октагоне. На снимке форвард и шведский боец чеченского происхождения стоят друг напротив друга.

«Волк не выступает в цирке», — написал под кадром нападающий на английском языке.

Instagram* / Соцсети

В начале июня 41-летний Ибрагимович объявил о завершении спортивной карьеры. Бывший капитан сборной Швеции сообщил новость после окончания матча «Милана» и «Вероны», прошедшего в последнем туре чемпионата Италии. Говоря о прекращении карьеры, форвард не смог сдержать слез.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.