Зюганов заявил, что российские спортсмены должны бороться за право выступать на Олимпиаде в 2020

Зюганов опубликовал заявление на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Политик предложил России устроить собственные международные игры. Он также выразил желание ответить на решение антидопингового агентства WADA.

«В ответ на „санкции“ WADA Россия могла бы провести свои соревнования мирового масштаба, как в свое время СССР проводил Игры доброй воли. Но, чтобы прекратить подобные „выкрутасы“ в адрес нашей страны, необходимо, прежде всего, вновь стать по-настоящему сильными и независимыми», — отметил Зюганов.

Зюганов также посоветовал продолжить борьбу за возможность выступить на Олимпиаде в Токио с национальным флагом, гимном и в форме с символикой страны.

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«Сейчас политика русофобии и антисемитизма приняла формат шизофрении. Но ничего нового тут нет. Если помните, США бойкотировали Олимпиаду в 1980-м году, потом им в Сочи не нравилось, сегодня им не нравится наша легкая атлетика. Это приобретает идиотский характер. Но мы — народ-победитель, мы готовимся к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и выступаем за то, чтобы участвовать в соревнованиях, высоко подняв голову. И этому, безусловно, будут противиться, хотя мы рассчитываем на поддержку наших друзей», — уточнил Зюганов.

По мнению лидера КПРФ, в настоящее время бойкот не является методом борьбы.

«Кто отсутствует на спортивной площадке, тот всегда не прав. Нужно доказывать на всех фронтах наши возможности. Ничего хорошего от англосаксов ожидать не приходится, они пытаются нас принизить и унизить, но не спортивных площадках, а в результате всяких проделок. Разоблачать их нужно, показывать их мурло и продолжать соревноваться! И еще нам нужно обращаться за помощью к друзьям», — сказал Зюганов.