Спорт 18 января 2023, 19:30 Зюганов назвал условие для возвращения россиян в международный спорт Зюганов: российские спортсмены вернутся на международную арену после победы над нацизмом РИА «Новости»

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Победа над нацизмом позволит российским спортсменам вернуться на международную арену. Об этом ТАСС сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«На сегодняшний день один из главных вопросов — это одержать победу над украинскими нацистами и восстановить все связи, в том числе и спортивные. Будем побеждать. Будем участвовать во всех соревнованиях», — отметил он.

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Когда закончилась Великая Отечественная война, напомнил Зюганов, в Москве провели Всесоюзный парад физкультурников, который собрал на Красной площади 23 тысячи спортсменов. Длившееся пять часом мероприятие посетил Верховный главнокомандующий, маршал СССР Иосиф Сталин.

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Тогда рядом с лидером государства стоял американский генерал Эйзенхауэр Дуайт. Сталин рассказал, какие спортивные сообщества прошли перед ним.

«После этого Эйзенхауэр сказал, что впервые осознал, почему русские победили. Он понял, что наш народ — это крепкие духом и телом люди», — добавил глава КПРФ.

Ранее Зюганов заявил, что Россия должна более активно использовать народную дипломатию и продвигать русский язык, а также предложить миру привлекательный образ развития.