18 января 2023, 19:30
Зюганов назвал условие для возвращения россиян в международный спорт
Зюганов: российские спортсмены вернутся на международную арену после победы над нацизмом
Победа над нацизмом позволит российским спортсменам вернуться на международную арену. Об этом ТАСС сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
«На сегодняшний день один из главных вопросов — это одержать победу над украинскими нацистами и восстановить все связи, в том числе и спортивные. Будем побеждать. Будем участвовать во всех соревнованиях», — отметил он.
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Когда закончилась Великая Отечественная война, напомнил Зюганов, в Москве провели Всесоюзный парад физкультурников, который собрал на Красной площади 23 тысячи спортсменов. Длившееся пять часом мероприятие посетил Верховный главнокомандующий, маршал СССР Иосиф Сталин.
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Тогда рядом с лидером государства стоял американский генерал Эйзенхауэр Дуайт. Сталин рассказал, какие спортивные сообщества прошли перед ним.
«После этого Эйзенхауэр сказал, что впервые осознал, почему русские победили. Он понял, что наш народ — это крепкие духом и телом люди», — добавил глава КПРФ.
Ранее Зюганов заявил, что Россия должна более активно использовать народную дипломатию и продвигать русский язык, а также предложить миру привлекательный образ развития.
Спортсмены
КПРФ
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