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    18 мая 2022, 13:35

    Зиньковский признался, что готов поехать в Нидерланды даже в середину таблицы

    Артур Блянихов

    Хавбек российской сборной и самарских «Крылышек» Антон Зиньковский признался порталу Sports.ru, что поехал бы играть в Нидерланды, если бы ему поступило такое предложение.

    «В недавнем интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал в условную Бельгию. <…> А та же Голландия — топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы», — цитирует футболиста «Газета.ru».

    Уточняется, что в нынешнем сезоне Зиньковский отыграл за самарскую команду 29 матчей. Он записал в свой актив четыре гола и отметился девятью голевыми передачами.