Зиньковский признался, что готов поехать в Нидерланды даже в середину таблицы

Хавбек российской сборной и самарских «Крылышек» Антон Зиньковский признался порталу Sports.ru, что поехал бы играть в Нидерланды, если бы ему поступило такое предложение.

«В недавнем интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал в условную Бельгию. <…> А та же Голландия — топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы», — цитирует футболиста «Газета.ru».

Уточняется, что в нынешнем сезоне Зиньковский отыграл за самарскую команду 29 матчей. Он записал в свой актив четыре гола и отметился девятью голевыми передачами.