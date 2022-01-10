Зинедин Зидан согласовал контракт с французским «Пари Сен-Жерменом»

Бывший главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан возглавит французский клуб «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года. В СМИ сообщили, что он уже согласовал контракт с руководством клуба. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Зидан находится без работы с лета 2021 года. Именно тогда он принял решение уйти с поста главного тренера мадридского «Реала». Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и дважды становилась чемпионом Испании.

В 2017 году Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола и авторитетного французского журнала France Football.