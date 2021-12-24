Зимой из «Спартака» уйдут несколько футболистов

Гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба осуществить зимой несколько трансферов. Функционера процитировал портал News.ru.

Мележиков не раскрыл имена игроков, которые покинут клуб. Он отметил, новый наставник команды Паоло Ваноли согласует список футболистов на сборы.

«Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут», — добавил Мележиков.

По его словам, на вопрос Ваноли, каким руководство спартаковцев видит футбол «красно-белых», ему ответили, что хотели бы видеть атакующую игру.