Зимнюю Универсиаду перенесли из-за коронавируса. Она должна была пройти в январе 2021 года

Коронавирус сорвал очередные международные соревнования. Зимнюю Универсиаду, которая должна была пройти в конце января 2021 года в швейцарском Люцерне, перенесли на неопределенный срок.

«Зимняя Универсиада — это мировое спортивное событие. Кроме спортивных соревнований, взаимодействие между делегациями чрезвычайно важно для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также меры предосторожности сделали бы это невозможным», — заявил глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. Его слова приводит сайт FISU.

С новой датой проведения соревнований пока не определились: заинтересованные стороны будут обсуждать сроки в течение двух следующих месяцев.

«Мы уверены, что это правильное решение. Оно гарантирует высокий уровень проведения мероприятия и безопасность всех его участников», — сказал генеральный секретарь FISU Эрик Сейнтронд.

Предыдущая Зимняя Универсиада прошла в марте 2019 года в Красноярске. Россия стала лидером в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 112 медалей, из них 41 золотую.