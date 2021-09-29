Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных болельщиков

Попасть на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году в качестве зрителей смогут только жители материкового Китая. Иностранцам продавать билеты на мероприятия Олимпиады не будут, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Желающим приобрести входные билет придется соответствовать требованиям антиковидных протоколов. Их сформируют позже.

«МОК и Международный паралимпийский комитет (IPC) приветствуют решение разрешить продажу билетов зрителям, проживающим в материковой части Китая», — процитировало РИА «Новости» позицию МОК.

В комитете заметили, что ограничения для зрителей из-за пределов материкового Китая необходимы для обеспечения безопасного проведения Игр.

Спортсменам и участникам Олимпиады в Пекине не придется отбывать карантин, если они прошли полный курс вакцинации. Не сделавшим прививку атлетам придется после прибытия в китайскую столицу уйти на 21-дневную изоляцию. Случаи медотводов рассмотрят в отдельном порядке.

Нормы распространят и на Паралимпийские игры — 2022 в Пекине.