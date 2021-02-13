Зинедину Зидану могут предложить стать главным тренером сборной Франции по футболу после того, как нынешний наставник национальной команды Дидье Дешама покинет свой пост. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Зидан может возглавить французскую сборную, если Дешам откажется продлевать свой контракт, рассчитанный до 2022 года. В том же году у Зидана истекает нынешний договор с «Реалом», в котором он занимает должность главного тренера.

Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль ле Гре признался, что если Дешам покинет свой пост, то Зидан — первый человек, которого ему бы хотелось видеть новым тренером сборной, написала «Газета.ru».

Зидана в 2017 году признали лучшим тренером по версии FIFA и журнала France Football. В качестве игрока в составе сборной Франции в 1998 году он стал чемпионом мира, был признан лучшим футболистом и удостоен награды «Золотой мяч», в 2000 году стал чемпионом Европы. В составе «Ювентуса» дважды побеждал в чемпионате Италии, в составе «Реала» становился чемпионом Испании.

В январе сообщалось, что Зидан заразился коронавирусом.