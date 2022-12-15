Спорт 15 декабря 2022, 17:20 Зидан стал главным кандидатом на должность тренера сборной Бразилии

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Сборная Бразилии занимается поисками нового тренера. Основным кандидатом на эту должность стал Зинедин Зидан, сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на Okdiario.

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До этого наставником бразильской команды был Тите, который уволился после неудачи спортсменов на Чемпионате мира в Катаре. Сейчас руководство клуба рассматривает Зидана в качестве нового тренера. Изначально они хотели пригласить Хосепа Гвардиолу, но тот отказался уходить из «Манчестер Сити».