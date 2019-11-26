Зидан проверит Мбаппе в матче с ПСЖ
Главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что форварду ПСЖ Килиану Мбаппе предстоит пройти проверку в матче с его подопечными, сообщила «Свободная пресса».
Так же Зидан признался, что по-человечески испытывает к Мбаппе симпатии, но в матче с ПСЖ для него будут важнее всего действия своей команды.
«Мбаппе приезжает как соперник. Для меня важно только то, как мы будем действовать. Мы знаем, насколько он важен для ПСЖ, и должны быть готовы. Я люблю его как человека. Он приедет сюда, чтобы пройти проверку», — заявил прославленный француз порталу As.com
Ранее тренер «Реала» рассказал, что хотел бы видеть Мбаппе в составе своей команды. Форвард так же выразил желание поработать с легендой мирового футбола.