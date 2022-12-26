Спорт 26 декабря 2022, 23:36 Зидан захотел на пост наставника сборной Португалии

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Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост главного тренера сборной Португалии по футболу. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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Кроме Зидана на должность наставника португальской команды претендует и Луис Энрике. В некоторых изданиях появилась информация, что Жозе Моуринью отказался от предложения возглавить национальную сборную. В середине декабря Фернанду Сантуш ушел с этого поста. Под его руководством португальцы победили на чемпионате Европы в 2016-м и Лиге наций — 2018/19.