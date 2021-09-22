Журова высказалась о ситуации с поддержкой тренеров олимпийцев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обсудила с «Газетой.ru» слова наставника российской сборной по вольной борьбе Дзамболата Тедеева касательно поощрения тренеров олимпийских чемпионов.

Журова заметила, что в федерациях в целом наблюдается разное отношение к поддержке тренеров.

«В одной густо, в другой пусто — вот в чем дело. И если кто-то обижается, то футболисты, например, радуются. Но равенства точно нет никакого», — обратила внимание собеседница издания.

По ее словам, в каких-то федерациях президенты поддерживают тренера. При этом важен уровень наставника.

«Мы в индустрии имеем одно мнение, а другие люди, если посмотреть, считают по-другому. Тут очень все непросто», — добавила Журова.