    25 декабря 2019, 10:56

    Журова призвала поддерживать национальные виды спорта

    Ольга Ситникова

    Первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала финансировать национальные виды спорта, например, пионербол. Об этом сообщила «Парламентская газета».
    Журова призвала поддерживать национальные виды спорта

    Ранее российское Министерство спорта решило добавить во Всероссийский реестр видов спорта крикет, падел, тхэквондо Глобальной федерации и Международной федерации, спортивный бридж и интерактивный баскетбол.

    «Крикет развивается во всем мире, и одно время он был даже олимпийским видом спорта. Сейчас ходят разговоры, чтобы включить его туда обратно, и поэтому, наверное, его решили добавить и во Всероссийский реестр. Но мне кажется, в него надо включать меньше иностранных видов спорта и больше вводить наших, национальных. Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — уточнила Журова.

    По ее словам, из-за новых видов спорта в России пропадают потенциальные олимпийские чемпионы.

    «Эти виды спорта, конечно, интересные, но если говорить про спорт высших достижений, то я убеждена, что эти новые течения „отбирают“ талантливых детей от традиционных видов спорта», — заявила парламентарий.