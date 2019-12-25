Журова призвала поддерживать национальные виды спорта

Ранее российское Министерство спорта решило добавить во Всероссийский реестр видов спорта крикет, падел, тхэквондо Глобальной федерации и Международной федерации, спортивный бридж и интерактивный баскетбол.

«Крикет развивается во всем мире, и одно время он был даже олимпийским видом спорта. Сейчас ходят разговоры, чтобы включить его туда обратно, и поэтому, наверное, его решили добавить и во Всероссийский реестр. Но мне кажется, в него надо включать меньше иностранных видов спорта и больше вводить наших, национальных. Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол», — уточнила Журова.

По ее словам, из-за новых видов спорта в России пропадают потенциальные олимпийские чемпионы.

«Эти виды спорта, конечно, интересные, но если говорить про спорт высших достижений, то я убеждена, что эти новые течения „отбирают“ талантливых детей от традиционных видов спорта», — заявила парламентарий.