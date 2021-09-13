Журова оценила идею с госнаградой для Даниила Медведева

Депутат Госдумы Светлана Журова обсудила с «Газетой.ru» предложение представить к государственной награде российского теннисиста Даниила Медведева, который победил на открытом чемпионате США.

Журова заметила, что обычно госнаграды вручают по совокупности достижений спортсмена. По ее словам, есть определенные правила, от которых стараются не отходить, поскольку в противном случае возможны спекуляции.

«В России госнаграды и ордена дают чаще, когда дело касается именно победы или призовых мест на Олимпиаде. Но в теннисе другая специфика. Там нет чемпионата мира в общем понимании», — обратила внимание парламентарий.

Она напомнила, что первый президент России Борис Ельцин награждал теннисистов, но в том случае большую роль играла его любовь к этому виду спорта.

«Если я не ошибаюсь, за Кубок Дэвиса, где команда теннисистов представляет свою страну, Борис Ельцин в свое время награды давал. Но он был в принципе поклонником тенниса — этот нюанс тоже надо учитывать», — добавила собеседница издания.