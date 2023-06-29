29 июня 2023, 13:40
Журова назвала призыв ПАСЕ лишить допуска на Игры-2024 спортсменов из России недобросовестной конкуренцией
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировала резолюцию ПАСЕ лишить допуска на Игры-2024 спортсменов из России и Белоруссии в любом статусе.
По ее словам, ассамблея демонстрирует пример недобросовестной конкуренции.
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Журова добавила, что таким образом хотят убирают сильного соперника в лице России, чтобы другие страны смогли подняться на ступень выше.
Спортсмены
ПАСЕ
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