  • Журова назвала преждевременными разговоры об отстранении России от ОИ-2020

    23 сентября 2019, 17:27

    Ольга Чеснокова

    Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова назвала преждевременными разговоры о том, что российской сборной грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Ее слова процитировал сайт RT.

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    «Преждевременно говорить об этом. Даже если отстранят ту же РУСАДА, объясняя это тем, что какие-то нарушения были сделаны, пока это не имеет отношения к спортсменам. Опять мы понимаем, что начнется та же эпопея, которая была до того», — заявила Журова.

    По ее словам, у Федерации легкой атлетики есть проблемы, а у Федерации конькобежного спорта нет. Конкретные решения последуют, если факт нарушения докажут.

    20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона якобы пыталась скрыть системное употребление допинга. The Telegraph, в свою очередь, сообщила, что сборной РФ может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако WADA назвало все обвинения в адрес России преждевременными.