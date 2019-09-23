Журова назвала преждевременными разговоры об отстранении России от ОИ-2020

СМИ: России может грозить отстранение от Олимпиады-2020 Подробнее

«Преждевременно говорить об этом. Даже если отстранят ту же РУСАДА, объясняя это тем, что какие-то нарушения были сделаны, пока это не имеет отношения к спортсменам. Опять мы понимаем, что начнется та же эпопея, которая была до того», — заявила Журова.

По ее словам, у Федерации легкой атлетики есть проблемы, а у Федерации конькобежного спорта нет. Конкретные решения последуют, если факт нарушения докажут.

20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона якобы пыталась скрыть системное употребление допинга. The Telegraph, в свою очередь, сообщила, что сборной РФ может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Однако WADA назвало все обвинения в адрес России преждевременными.