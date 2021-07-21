Журова допустила отмену Олимпиады в случае ухудшения эпидемиологической ситуации

Депутат Госдумы Светлана Журова обсудила с Общественной службой новостей возможность отмены Олимпийских игр в Токио при росте числа заразившихся коронавирусом.

«Если будет эпидемиологическая ситуация не очень хорошей, то игры отменят. Сегодня большая часть заразившихся не имеет отношения к спортсменам. Все уже приехали, сейчас мало, кто откажется от участия в Олимпийских играх», — заметила Журова.

Она предположила, что процесс остановят, если будут тысячи заболевших COVID-19. По ее словам, возможно придется пересматривать организацию массовых мероприятий в связи с полутора годами жизни в жестких условиях пандемии.

«Тесты уже никого не удивляют, спортсмены привыкли к ограничениям. Для них это нормально, однако это влияет на результаты отдельных спортсменов», — добавила парламентарий.