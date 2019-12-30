Журналисты определили лучшего спортсмена десятилетия

Агентство составило список спортсменов десятилетия. Его возглавил Леброн Джеймс, который выиграл наибольшее количество игр за прошедшее десятилетие. Помимо этого, за последние десять лет он получил наибольшее число наград самого ценного игрока в регулярном чемпионате НБА и в финальной серии плей-офф лиги.

Второе место рейтинга занял игрок в американский футбол Том Брэди. Он является распасовщиком команды «Нью-Ингленд Пэтриотс», которая выступает в Национальной футбольной лиге США.

На третью строчку попал ямайский легкоатлет Усэйн Болт. Спортсмен специализировался в беге на короткие дистанции. За время своих выступлений ему удалось установить восемь мировых рекордов.

В пятерку лучших также попали аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси и американский пловец, многократный рекордсмен мира Майкл Фелпс.