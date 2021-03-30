Журналистка похвалила зеленое платье Туктамышевой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская похвалила зеленое платье с пайетками, в котором Елизавета Туктамышева выступила на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщил RT.

По данным «Экспресс-газеты», Вайцеховская отметила, что оно ей очень идет и смотрится смело.

«Зеленое платье Лизы Туктамышевой для показательных выступлений — сексуальное до неприличия, сияющее до рези в глазах, обтягивающее до такой степени, что в соревнованиях оно мешало бы кататься», — сказала спортсменка.

Также она добавила, что «позволить себе в фигурном катании абсолютно все, оставаясь при этом королевой, способна только» Туктамышева. Вайцеховская призвала спортсменку не завершать карьеру, так как она играет большую роль в фигурном катании в России.

Фигурист Алексей Ягудин подвел итоги выступления российских спортсменов на чемпионате мира в Стокгольме. По его словам, российское женское одиночное катание «рулит».

Чемпионат закончился полной победой сборной России, которая завоевала во время проведения турнира шесть медалей, три из которых оказались наивысшей пробы. Три призовых места получили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова за женское одиночное катание.