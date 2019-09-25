Журналиста Кузмака обрадовало, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Петербурге

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году Подробнее

«Это очень здорово, потому что Россия продолжает принимать соревнования высочайшего уровня», — заметил Кузмак.

По его словам, «Газпром Арена» по праву может считаться одной из самых ярких, красивых и современных спортивных площадок. Это подтвердил не только летний мундиаль в прошлом году, но также и последующие соревнования. За счет этого увеличился туристический поток в Северную столицу, а петербургская инфраструктура получила гигантские плюсы для развития.

На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне было решено провести финальный матч футбольной Лиги чемпионов в 2021 году на санкт-петербургском стадионе «Газпром-Арена». Это будет второй раз в истории, когда Россия примет финал Лиги чемпионов.