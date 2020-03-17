Журналист The Athletiс: встречу Ковалева и Барреры отменили из-за пандемии коронавируса

По информации «Газеты.ru», об отмене поединка рассказал журналист издания The Athletic Майк Коппинджер на личной странице в Twitter.

Он пояснил, что организаторы полностью отказались от боксерского вечера 25 апреля в Калифорнии.

Официальных заявлений пока не было. Тем не менее, их ожидают в ближайшее время.