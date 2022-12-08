Спорт 08 декабря 2022, 15:55 Журналист StandardSport объяснил, почему «Челси» захотел приобрести хавбека «Динамо» Захаряна

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Английский клуб «Челси» является одним из лучших клубов мира в плане развития талантливых игроков. Они хотят растить молодежь, и именно поэтому желают приобрести хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщил журналист британского издания StandardSport Низар Кинселла в разговоре с «Чемпионатом».

Еще летом этого года руководство «Челси» хотело заключить сделку с «Динамо» по переходу Захаряна, однако им не хватило времени, чтобы завершить процесс, написало РИА ФАН.

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Арсен Захарян может перейти в «Челси» в январе 2023 года.

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