Журналист Орлов прокомментировал результаты российской сборной на Олимпиаде
Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал, что российские спортсмены на Олимпиаде выступили «нормально». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
«Маловато золотых медалей, но много серебра и бронзы. Тридцать две медали говорят о том, что в России развивается много зимних видов спорта», — рассказал он.
Также Орлов выразил удивление, что Госдума наградила фигуристку Камиллу Валиеву. Он отметил, что ситуация с положительным допинг-тестом требует тщательных разбирательств.