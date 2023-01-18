Спорт 18 января 2023, 17:37 Журналист О’Коннор исключил переход Захаряна в «Челси» зимой

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Журналист Роберт О’Коннор написал в соцсетях, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдет в лондонский «Челси» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил RT.

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Отмечается что сейчас 19-летний футболист не является для «Челси» приоритетным вариантом, но клуб продолжит следить за игрой полузащитника. В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в британскую команду, однако сделка сорвалась. В сезоне-2022/23 хавбек отыграл за «Динамо» 16 матчей. Он записал в свой актив два гола и отметился пятью результативными передачами.