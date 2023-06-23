Эксклюзив 23 июня 2023, 13:58 Журналист объяснил страх МОК перед «Играми Дружбы» Журналист Ходоровский: МОК испугался, что «Игры дружбы» станут альтернативной Олимпиады РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет опасается, что организуемые Россией «Игры Дружбы» в будущем станут альтернативой Олимпийским играм. Об этом «360» сообщил спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Игры Дружбы», о проведении которых уже заявили в России, это то же самое, что и «Игры БРИКС». МОК видит в них альтернативу Олимпийских игр, которые проводит под своей эгидой. Им не нравится, что соревнования пройдут без согласования с МОК, со своим регламентом, спонсорами и продажей телевизионных прав. МОК боится, что все это оттянет внимание и спонсорские потоки от Олимпийского движения», — сказал он.

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Ходоровский отметил, что МОК скорее всего допустит спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры, но с определенными ограничениями, которые коснутся их идентификации.

«То есть в нейтральном статусе, без флагов и гимна. Даже музыкальное сопровождение выберет сам МОК, необязательно им окажется Первый концерт Чайковского, который сопровождал спортсменов во время всех допинговых проблем», — добавил журналист.

«Игры Дружбы» пройдут в сентябре 2024 года, сообщал «Царьград».

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Россия обвиняла организацию в предвзятости, а сама решила провести политизированные, на его взгляд, соревнования.