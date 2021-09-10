Журналист объяснил срыв трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

Журналист BBC Гийем Балаге рассказал, что английский клуб «Манчестер Сити» проиграл гонку за бомбардира Криштиану Роналду из-за неудавшегося трансфера. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам журналиста, агент Роналду Жорже Мендеш обговаривал с «Манчестер Сити» переход футболиста и сделка близилась к завершению. Однако клубу нужно было продать одного из своих игроков, чтобы подписать португальца. Этого не произошло, поэтому нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед». В конце августа он заключил с «красными дьяволами» контракт.