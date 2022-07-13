Журналист Metro Касл высказался о теннисисте Джоковиче

Журналист британского издания Metro Эндрю Касл высказался о бывшей первой ракетке мира Новаке Джоковиче. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Касл заявил, что спортсмен является величайшим теннисистом в истории. Однако, по его словам, Джокович не сможет заслужить такую же любовь публики, как швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. При этом журналист заявил, что теннисиста не волнует отношение публики к нему, так как он занимается завоеванием титулов.