Журналист Манав исключил уход Дзюбы из клуба «Адана Демирспор» | 360°

02 ноября 2022, 23:29
Журналист Манав исключил уход Дзюбы из клуба «Адана Демирспор»
Турецкий журналист Салим Манав прокомментировал вероятность ухода российского футболиста Артема Дзюбы из команды «Адана Демирспор". Журналиста процитировал «Петербургский дневник».
«В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: тренер Винченцо Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с „Трабзонспором“», — объяснил Манав.
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По его словам, у Дзюбы появится большой шанс получить игровую практику, если Винченцо решит изменить тактику. Он заверил, что в данный момент уход игрока из «Адана Демирспор» даже не обсуждается.
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Футбол
Артем Дзюба
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