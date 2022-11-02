Журналист Манав исключил уход Дзюбы из клуба «Адана Демирспор» | 360°

Спорт 02 ноября 2022, 23:29 Журналист Манав исключил уход Дзюбы из клуба «Адана Демирспор»

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Турецкий журналист Салим Манав прокомментировал вероятность ухода российского футболиста Артема Дзюбы из команды «Адана Демирспор". Журналиста процитировал «Петербургский дневник».

«В последних матчах Дзюба не играл по одной простой причине: тренер Винченцо Монтелла предпочитает схему без нападающего, на которую он перешел после игры с „Трабзонспором“», — объяснил Манав.

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По его словам, у Дзюбы появится большой шанс получить игровую практику, если Винченцо решит изменить тактику. Он заверил, что в данный момент уход игрока из «Адана Демирспор» даже не обсуждается.

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