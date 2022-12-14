Спорт 14 декабря 2022, 19:11 Журналист Лосев оценил шансы Франции и Марокко в случае выхода в финал ЧМ Журналист Лосев заявил, что у Франции и Марокко высокие шансы на победу в финале ЧМ

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Чемпионат мира по футболу в Катаре приближается к завершению. Сегодня за место в финале сразятся Франция и Марокко. Спортивный журналист Иван Лосев оценил шансы каждой из команд в случае попадания в финал. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснил, что если Аргентина и Марокко столкнутся в финале, то в ходе игры счет может составить 0:0. Однако в случае серии пенальти шансы на победу у обеих стран равные.

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При этом Франция, по словам Лосева, превосходит Аргентину по уровню. Однако дать точный прогноз сложно, так как вторая команда может показать непредсказуемую игру.

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