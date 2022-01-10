Журналист Конур заявил, что «Зенит» хочет получить за нападающего Азмуна €4,5 млн

Петербургский «Зенит» хочет выручить за трансфер иранского нападающего Сердара Азмуна 4,5 миллиона евро. При этом «Леон» готов заплатить не боле трех миллионов евро. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в Twitter.

По его словам, французский «Леон» считает цену в три миллиона евро вполне адекватной, поскольку летом Азмун станет свободным агентом, но «Зенит» отказывается идти на уступки, написала «Газета.ru».

Иранский форвард начал играть в «Зените» зимой 2019 года. За клуб Азмун провел 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.