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    10 января 2022, 11:51

    Журналист Конур заявил, что «Зенит» хочет получить за нападающего Азмуна €4,5 млн

    Оксана Лавнюженко

    Петербургский «Зенит» хочет выручить за трансфер иранского нападающего Сердара Азмуна 4,5 миллиона евро. При этом «Леон» готов заплатить не боле трех миллионов евро. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в Twitter.

    По его словам, французский «Леон» считает цену в три миллиона евро вполне адекватной, поскольку летом Азмун станет свободным агентом, но «Зенит» отказывается идти на уступки, написала «Газета.ru».

    Иранский форвард начал играть в «Зените» зимой 2019 года. За клуб Азмун провел 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.