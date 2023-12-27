Спорт 27 декабря 2023, 14:36 Журналист Конур: «Ливерпуль» решил продлить контракт с Салахом до 2027 года

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Футбольный клуб «Ливерпуль» принял решение о продлении контракта с 31-летним форвардом Мохамедом Салахом. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на данные журналиста Экрема Конура.

Новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Срок нынешних договоренностей истекает в июне 2025-го.

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В этом сезоне Английской Премьер-лиги Салах провел 19 матчей, забив 12 голов.