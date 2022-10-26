Журналист Карпов предупредил о возможном уходе нескольких игроков из ЦСКА | 360°

26 октября 2022, 19:03
Журналист Карпов предупредил о возможном уходе нескольких игроков из ЦСКА
Спортивный журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что столичный ЦСКА могут покинуть сразу три футболиста. Об этом сообщила «Свободная пресса».
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Речь идет о бомбардире Федоре Чалове, хавбеке Бахтиере Зайнутдинове и защитнике Игоре Дивееве. Последний попал в сферу интересов сразу четырех итальянских клубов — «Фиорентины», «Салернитаны», «Сампдории» и «Лацио». Отмечается, что за трансфер Зайнутдинова руководство «армейцев» хочет получить от пяти до шести миллионов евро.
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