Журналист Гомельский рассказал о важности строительства нового стадиона ЦСКА

Новый спорткомплекс ЦСКА с баскетбольной ареной поспособствует прорыву в этом виде спорта. Такое мнение высказал в интервью для сайта телеканала «Звезда» телекомментатор и журналист Владимир Гомельский.

«Специализированные арены для футбола в Москве есть, их несколько, арены для хоккея в Москве тоже есть — их три. А площадки для баскетбола нет. Универсальная „ВТБ Арена“ хорошая, но поскольку у „Динамо“ нет баскетбольного клуба, то на ней играют в хоккей. А специализированная арена, которую не надо будет делить с хоккеем и с фигурным катанием, будет прорывом», — пояснил он.

Гомельский добавил, что новая арена может послужить популяризации баскетбола в России.