Журнал Time выбрал лучшего спортсмена года

«Проведя почти два десятилетия в НБА, Джеймс осознал, что его талант на площадке — это средство для достижения чего-то большего. И в этом году он показал, почему ему нет равных», — отмечает издание.

Уточняется, что в этом году 35-летний форвард привел «Лос-Анджелес Лейкерс» к 17-му титулу в НБА. Кроме того, в уходящем году баскетболист запомнился своей активной гражданской позицией. Он привлекал сограждан на выборы президента и стал одним из самых ярых сторонников движения Black Lives Matter.